Συγκλονίζει ο Ρίκσεν: «Η τελευταία μου βραδιά...» (ΒΙΝΤΕΟ)

Ο Φερνάντο Ρίκσεν χάνει τη μάχη με τον θάνατο και σε ένα συγκλονιστικό video ζητάει από τον κόσμο να βρεθεί στην «τελευταία του βραδιά».

«Στις 28 Ιουνίου διοργανώνω μια ξεχωριστή βραδιά. Είναι δύσκολο για μένα, οπότε αυτή θα είναι η τελευταία μου βραδιά. Ελάτε να την κάνουμε αξέχαστη. Ελπίζω να σας δω σύντομα». Αυτό ήταν το μήνυμα που ακούστηκε με τη βοήθεια ενός υπολογιστεί, καθώς ο Φερνάντο Ρίκσεν δεν είναι σε θέση να μιλήσει, δίνοντας μάχη με την ασθένεια motor neurone disease, που παραλύει τους μύες.

Ο πρώην παίκτης της Ρέιντζερς φαίνεται ότι χάνει οριστικά αυτή τη μάχη και προσπαθεί να βρει δύναμη μέσω του κόσμου. Ο Ολλανδός ταλαιπωρείται από την ασθένεια εδώ και 6 χρόνια, όταν το ανακοίνωσε τον Οκτώβριο του 2013 σε μία συγκλονιστική εξομολόγηση...

With a heavy heart I post this lets make this a special night for Fernando pic.twitter.com/C8octfW8NU