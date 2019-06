Αιμόφυρτος αστυνομικός στην Ρουμανία μετά απο επεισόδια

Το παιχνίδια της Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ και Χέρμανσταντ σημαδεύτηκε από επεισόδια στα οποία ένας αστυνομικός βρέθηκε αιμόφυρτος στον αγωνιστικό χώρο.

Από επεισόδια τα οποία έφεραν τον σοκαριστικό τραυματισμό ενός αστυνομικού συνοδεύτηκε το τελευταίο επίσημο ματς ανάμεσα στην Ουνιβερσιτάτεα Κλουζ και την Χέρμανσταντ. Οι οπαδοί των γηπεδούχων άρχισαν να πετάνε αντικείμενα και ένα εξ αυτών τραυμάτισε στο κεφάλι έναν αστυνομικό, ο οποίος έπεσε στον αγωνιστικό χώρο αιμόφυρτος και αναίσθητος.

Αμέσως έτρεξαν δίπλα του αρκετοί αστυνομικοί, αλλά και η μονάδα πρώτων βοηθειών, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο ώστε να σωθεί ο άτυχος αστυνομικός, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σε νοσοκομείο του Κλουζ.

Δείτε το βίντεο που ακολουθεί στο οποίο υπάρχουν αρκετά σκληρές εικόνες:

Shocking video from Cluj, where Universitatea played Hermannstadt earlier today. A riot police officer was hit in the head and left unconscious after objects started flying from the U Cluj fans' stand. Be careful, lots of blood in this video. pic.twitter.com/nkkORPShWs