Παρελθόν από την Τότεναμ αποτελούν Γιορέντε και Φορμ

Το συμβόλαιο του Γιορέντε και του Φορμ έλυσε η Τότεναμ!

Όπως ανακοίνωσαν οι "σπερς", παρελθόν από τον σύλλογο αποτελεί τόσο ο Ισπανός επιθετικός, Φερνάντο Γιορέντε, όσο και ο Ολλανδός τερματοφύλακας, Μίκαελ Φορμ. Οι δύο ποδοσφαιριστές είναι οι πρώτοι που αποχωρούν από την ομάδα,ενώ και ο Έρικσεν δεν θα αγωνίζεται στην Τότεναμ του χρόνου όπως ενημέρωσε ο ίδιος με δηλώσεις του, που τόνιζε πως θέλει να δοκιμάσει κάτι καινούριο.

The Club can confirm the departure of @Vorm_Official following the conclusion of his contract.



We would like to thank Michel and wish him every success in the future. #COYS ⚪️ #THFC