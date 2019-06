Παρουσίασε την νέα της φανέλα η Ρεάλ Μαδρίτης

Tην νέα της φανέλα για την επόμενη σεζόν παρούσιασε και επίσημα η Ρεάλ Μαδρίτης. Η καινούρια φανέλα δεν παρουσιάζει πολλές αλλαγές σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, με τις κύριες διαφορές να αφορούν την αλλαγή χρώματος στις ρίγες πάνω στον ώμο των παικτών και την εμφάνιση του σήματος του Παγκόσμιου Κύπελλου συλλόγων.

Επίσης, το μπροστινό μέρος της φανέλας έχει χρυσές λεπτομέρειες,ενώ η εμφάνιση του τερματοφύλακα δείχνει εντυπωσιακή με την πορτοκαλί απόχρωση.Εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως στην παρουσίαση της φανέλας βρίσκονται τόσο ο Κέιλορ Νάβας όσο και ο Γκάρεθ Μπέιλ, που δεν υπολογίζονται από τον Ζιντάν.

⚪ Nuestra nueva primera equipación 2019/20 de @adidasfootball.

Inspired by glory. Created to demand it.