Δέχθηκε 3 γκολ μετά από 9 χρόνια η Αγγλία

Η Αγγλία μπορεί να προηγήθηκε στο σκορ, αλλά είδε την Ολλανδία να στέλνει το ματς στην παράταση και να ολοκληρώνει με 3-1 την ανατροπή, περνώντας στον τελικό του Nations League.

Τα «Λιοντάρια» για ακόμη μια φορά απογοήτευσαν, και μάλιστα με «παταγώδη» τρόπο. Τόσο, που αποκτά ιστορική διάσταση, αφού τέτοια «συντριβή» είχαν να γνωρίσουν από το 2010, στο Μουντιάλ της Νότιας Αφρικής.



Συγκεκριμένα, η Αγγλία τότε είχε ηττηθεί με 4-1 από τη Γερμανία και ήταν η τελευταία φορά, που δέχεται τουλάχιστον τρία γκολ σε μεγάλο διεθνές παιχνίδι.

3 - England have conceded three goals in a competitive international match for the first time since June 2010, a 4-1 defeat to Germany at the 2010 World Cup. Concern.