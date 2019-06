Tίμησε την Εθνική Γαλλίας ο Μακρόν

Tην Εθνική ομάδα της Γαλλίας τίμησε ο Εμανουέλ Μακρόν, σε εκδήλωση που διεξήχθηκε για χάρη των πρωταθλητών κόσμου.

Ο Εμανουέλ Μακρόν υποδέχθηκε το τεχνικό επιτελείο και την αποστολή της Γαλλίας, που το περασμένο καλοκαίρι είχε κατακτήσει το Μουντιάλ, προκειμένου να τους δώσει την ύψιστη τιμή που μπορεί να λάβει ένας Γάλλος.

Ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, σε μία εκδήλωση που κράτησε περισσότερο από μία ώρα, έδωσε το μετάλλιο της Λεγεώνας της Τιμής στον Ντεσάν και τους παίκτες του. «Κάνατε μία ολόκληρη χώρα περήφανη γιατί κερδίσατε μαζί. Δείξατε τι χρειάζεται για να δημιουργηθεί μία μεγάλη ομάδα», ήταν μέρος της ομιλίας του Μακρόν, που χαιρέτησε έναν-έναν τους παίκτες και αποθέωσε προσωπικά τον Κιλιάν Μπαπέ.

