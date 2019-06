Aποδεύσμεσε τον Στάριτζ και τον Μορένο η Λίβερπουλ

Ο σχεδιασμός της νέας σεζόν για τη Λίβερπουλ ξεκινάει, λίγες μόλις μέρες μετά την κατάκτηση του Τσάμπιονς Λιγκ και προτεραιότητα έχουν οι ανανεώσεις και οι αποδεσμεύσεις ποδοσφαιριστών.



Ήδη, με σχετική ανακοίνωση, το απόγευμα της Τρίτης, οι «κόκκινοι» ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τους Ντάνιελ Στάριτζ και Αλμπέρτο Μορένο.



Ο σύλλογος του Μερσεϊσάιντ, ευχαρίστησε τους δύο ποδοσφαιριστές για την προσφορά τους και τους ευχήθηκε καλή επιτυχία στο ποδοσφαιρικό τους μέλλον. Μάλιστα, μιλώντας για τον Στάριτζ και τον Μορένο, ο Γιούργκεν Κλοπ αφού τους ευχαρίστησε και προσωπικά, τόνισε πως χωρίς αυτούς η ομάδα δεν θα ήταν ίδια.

#LFC thank @DanielSturridge and @lfc18alberto for their outstanding contributions to the club