Zήτησε συγνώμη από τον κόσμο της Άρσεναλ ο Παπασταθόπουλος

H Άρσεναλ στον τελικό απογοήτευσε τους οπαδούς της με την βαριά ήττα και ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος το κατάλαβε αυτό, ζητώντας συγνώμη από τον κόσμο της ομάδας.Ο Έλληνας στόπερ που ήταν από τους διακριθέντες των κανονιέριδων άσχετα από τα 4 γκολ που δέχτηκαν, τόνισε πως λυπάται και πως θα δουλέψουν για να επιστρέψουν καλύτεροι του χρόνου.

Δείτε τι ανέφερε:

"Αξίζατε περισσότερα και λυπάμαι που δεν σας προσφέραμε όλα όσα θέλατε. Για κάθε οπαδό της Άρσεναλ που βρέθηκε μαζί μας στο Μπακού, αλλά και σε όλο τον κόσμο ζητάμε συγγνώμη. Θα δουλέψουμε ώστε να είμαστε πιο δυνατοί την επόμενη σεζόν και να προσφέρουμε στο κλαμπ τις επιτυχίες που αξίζει".

You all deserved better and I'm sorry that we couldn't give you what we all wanted. For every single Arsenal fan who was in Baku and around the world, we are sorry. We’ll work to get stronger for next season to give this club the success it deserves. @Arsenal pic.twitter.com/hdC0nV4ooK