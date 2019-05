Ξέσπασε σε πανηγυρισμούς για την Άστον Βίλα ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ

Πανευτυχής ήταν ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ με τη νίκη της Άστον Βίλα που την έστειλε στην Πρέμιερ Λιγκ. Ο Πρίγκιπας της Αγγλίας με το τέλος του παιχνιδιού ξέσπασε σε πανηγυρισμούς, δείχνοντας για άλλη μια φορά πόσο υποστηρίζει την Άστον Βίλα.Ο Πρίγκιπας Γουίλιαμ, μόλις σφύριξε για τελευταία φορά ο διαιτητής του αγώνα αγκάλιασε τον Τζον Κάριου πρώην παίκτη των "χωριάτων" πανηγυρίζοντας μαζί την μεγάλη άνοδο της Άστον Βίλα.

I love how Prince William is celebrating like a proper football fan pic.twitter.com/7IgtLDP8tP