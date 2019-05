Αποθεώθηκε ο Νάβας στον τελευταίο του αγώνα

Ένα φινάλε που δεν του άρμοζε από άποψη αποτελέσματος είχε η καριέρα του Κέιλορ Νάβας στη Ρεάλ.

Ο Κοσταρικανός γκολκίπερ αποχωρεί από τη «βασίλισσα» και μετά την ήττα από την Μπέτις στο «Μπερναμπέου» (0-2) για την τελευταία αγωνιστική της La Liga ήταν ο μοναδικός παίκτης που καταχειροκροτήθηκε. Aντίθετα ο Γκάρεθ Μπέιλ δεν αγωνίστηκε λεπτό και δεν χειροκροτήθηκε όπως ο Νάβας στο τέλος του παιχνιδιού.

Ο Νάβας, βασικός γκολκίπερ της Ρεάλ στις τρεις σερί κατακτήσεις Champions League, γονάτισε στο χορτάρι και ανταπέδωσε το χειροκρότημα δείχνοντας πως έχει τον κόσμο στην καρδιά του.

Após vaiar a equipe, a torcida do Real Madrid passa a ovacionar Keylor Navas, que se ajoelha no gramado e agradece. O costarriquenho deve ter feito sua despedida com a camisa merengue. Obrigado por tudo, @NavasKeylor ! #HalaMadrid pic.twitter.com/FF5NNpx2il