Δε σταμάτησαν να τραγουδούν αν και ήξεραν ότι έχασαν τον τίτλο!

Οι Βεστφαλοί είναι μια κατηγορία από μόνοι τους...

Η Μπορούσια Ντόρτμουντ, όπως ακριβώς το έκανε και η Λίβερπουλ στην Αγγλία, έχασε το μεγάλο αβαντάζ που είχε αποκτήσει κατά την διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου και είδε την Μπάγερν Μονάχου να την προσπερνά και να φτάνει στην κατάληψη της κορυφής.

Στο Μενχεγκλάντμπαχ, η ομάδα του Φαβρ επικράτησε 2-0 το απόγευμα του Σαββάτου, όμως, την ίδια στιγμή, η «πεντάρα» των Βαυαρών απέναντι στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης, καθιστούσε αδύνατη την έκπληξη και τον τίτλο για την Ντόρτμουντ.

Όταν οι οπαδοί της ομάδας άκουσαν πως η Μπάγερν είχε φτάσει πλέον στο 3-1 και κλείδωνε τον τίτλο, άρχισαν να τραγουδούν προς τους παίκτες της ομάδας τους:

«Όταν χάνετε και είστε απογοητευμένοι, εμείς θα είμαστε εδώ για να φωνάζουμε “Μπορούσια, Μπορούσια”. Ό,τι κι αν συμβεί, θα είμαστε στο πλευρό της ομάδας, μέχρι να πεθάνουμε, θα τραγουδάμε για εσάς».

Borussia Dortmund finish the season with a 2-0 win away at Mönchengladbach.



It wasn’t enough to secure the Bundesliga title due to Bayern's win, but just look at how their fans are celebrating with their team. It's been going on for minutes.



Incredible support. pic.twitter.com/5sF6y2XFJ5