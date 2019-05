Eντυπωσιακή υποδοχή από τους φίλους της Λίβερπουλ στους παίκτες

Tην πίστη τους στην ομάδα τους έδειξαν οι φίλαθλοι της Λίβερπουλ με εντυπωσιακή υποδοχή στο πούλμαν της αποστολής. Οι φίλοι των κόκκινων δείχνουν με τον καλύτερο τρόπο στους ποδοσφαιριστές του Κλοπ πως πιστεύουν στην κατάκτηση του τίτλου, ανεξάρτητα με το αποτέλεσμα της Μάντσεστερ Σίτι.

Αυτό έδειξαν οι φίλοι του συλλόγου του Μέρσεϊσαϊντ με την υποδοχή που επεφύλαξαν στον Κλοπ και τους παίκτες του, λίγη ώρα πριν από την σέντρα στο ματς με τους «λύκους»...

Δείτε πιο κάτω την εντυπωσιακή υποδοχή που επεφύλαξαν στους ποδοσφαιριστές της Λίβερπουλ:

Liverpool fans are in raucous mood as the team arrives for their final Premier League game of the season pic.twitter.com/JTdHslqzSQ