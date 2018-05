Το... δώρο του Ινιέστα στον Ράμος (pic)

Ο Αντρές Ινιέστα έδωσε την τελευταία του παράσταση σε Clasico απέναντι στην Ρεάλ Μαδρίτης (2-2) και έκανε ένα... ξεχωριστό δώρο μετά το τέλος της αναμέτρησης, στον φίλο του και αρχηγό της Ρεάλ Μαδρίτης, Σέρχιο Ράμος.

Ο έμπειρος μέσος έδωσε τη φανέλα του στον 32χρονο αμυντικό, γράφοντας το εξής μήνυμα: «Στο φίλο μου Σέρχιο, για την πολλές στιγμές που περάσαμε μαζί αλλά και ως αντίπαλοι, ευχαριστώ και καλή τύχη».

Ο Ισπανός διεθνής αμυντικός, έστειλε μέσω twitter το δικό του μήνυμα στον Ινιέστα αναφέροντας: «Ανεξάρτητα με το τι συνέβη στο γήπεδο, το χθεσινό βράδυ θα το θυμούνται όλοι ως το clasico του Ινιέστα. Θα μου λείψεις φίλε μου».

Más allá de lo sucedido en el terreno de juego, el de ayer será recordado como el #Clásico de @andresiniesta8, un clásico de verdad. Se te echará de menos, amigo

Beyond what happened on the pitch, last night's will be remembered as Iniesta's Clásico. You will be missed, my friend pic.twitter.com/WVzNQA7ugh