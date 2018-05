Το μήνυμα της Άρσεναλ για τον Φέργκιουσον (pic)

Η Άρσεναλ έστειλε το δικό της μήνυμα στον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση λόγω αιματώματος στον εγκέφαλο.

Η Άρσεναλ με ανάρτησή της στο twitter ανέφερε για τον 76χρονο πρώην τεχνικό των «Κόκκινων Διαβόλων»: ''Όλοι σε σκεφτόμαστε Σερ Άλεξ''

We’re all thinking of you, Sir Alex. pic.twitter.com/2K14ZPKFMk