Έτοιμη ενόψει Final Four η Ομόνοια

Αρχίζει την Παρασκευή το Final Four του κυπέλλου γυναικείου ποδοσφαίρου, στο οποίο η Ομόνοια θα έχει δύσκολο έργο, αφού θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά την πρωταθλήτρια Barcelona FA.





Παρά τη δύσκολη κλήρωση, η ομάδα μας θα προσπαθήσει για την αξιοπρεπή παρουσία και την υπέρβαση, ενώ κανέναν δεν αφήνει αδιάφορο το ενδεχόμενο της κατάληψης της 3ης θέσης. Ωστόσο, από μόνη της η παρουσία του «τριφυλλιού» στο Final Four αποτελεί σημαντική επιτυχία.



Ο αγώνας απέναντι στην Barcelona FA θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Στάδιο Αγίας Νάπας και θα ξεκινήσει στις 20:30.



Ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή, στις 20:30 και ο μικρός τελικός την ίδια μέρα, στις 17:00.





Δηλώσεις ενόψει της προσπάθειας της ομάδας στο Final Four, παραχώρησε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου, η ποδοσφαιρίστρια της ομάδας μας, Χρυστάλλα Χαραλάμπους: «Στην ομάδα υπάρχει ένα θετικό κλίμα και πιστεύω πως αυτό φαίνεται και στο γήπεδο. Σίγουρα είναι μια δύσκολη κλήρωση απέναντι στην πρωταθλήτρια ομάδα, όμως τίποτε στο ποδόσφαιρο δεν είναι ακατόρθωτο. Θα δώσουμε τα πάντα και αν δεν τα καταφέρουμε, θα έχουμε την ευκαιρία και στο μικρό τελικό. Δουλεύουμε στις προπονήσεις και πιστεύω πως θα είμαστε έτοιμες μέχρι την Παρασκευή».



Για την φετινή πορεία τις ομάδας και για την εμπειρία του Final Four, η Χρυστάλλα Χαραλάμπους σημείωσε: «Η χρονιά είναι απόλυτα επιτυχημένη και αρκετά ελπιδοφόρα για το μέλλον. Είναι πρωτόγνωρη εμπειρία για τις περισσότερες από εμάς η συμμετοχή στο final four και ακόμα περισσότερο μια ενδεχόμενη συμμετοχή στον τελικό του κυπέλλου. Θα έλεγα πως είναι όνειρο για κάθε παίκτρια να διεκδικεί ένα τίτλο και υπάρχει ενθουσιασμός στην ομάδα γι’ αυτό».