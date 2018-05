Απίθανη απάντηση Μουρίνιο σε Γκουαρδιόλα για το πρωτάθλημα

Ο Ζοσέ Μουρίνιο κλήθηκε να σχολιάσει την άποψη του Πεπ Γκουαρδιόλα ότι η κατάκτηση της Πρέμιερ Λιγκ είναι πιο σημαντική από το Τσάμπιονς Λιγκ και το έκανε με απολαυστικό τρόπο...

Η απάντηση του προπονητή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, μάλιστα, έκανε άπαντες να γελάσουν, καθώς δεν παρέλειψε να ρίξει τις... σποντίτσες του στον Ισπανό τεχνικό.

«Πάντα θεωρούμε πιο σημαντικό αυτό που κερδίζουμε. Όταν κατέκτησα το Τσάμπιονς Λιγκ, έλεγα πως αυτό ήταν το πιο σημαντικό. Όταν κατακτούσα τα πρωταθλήματα, τότε έλεγα ότι αυτά ήταν πιο σημαντικά για μένα. Και όταν δεν κέρδιζα κάτι, έλεγα ότι το να νικάς δεν είναι σημαντικό» είπε ο Μουρίνιο και δεν έχει και πολύ άδικο...

Retweeted Indy Football (@IndyFootball):



"Pep Guardiola told us last week that for him the Premier League is more important than the Champions League. What is more important for you?"



Jose Mourinho with an expert response pic.twitter.com/7juSu4m5Cf