Στο πούλμαν, "όλα τα λεφτά" ήταν το χαμόγελο του Ινιέστα

Οι παίκτες του Βαλβέρδε γιόρτασαν το νταμπλ με παρέλαση στους δρόμους της Βαρκελώνης πάνω σε διώροφο ανοιχτό λεωφορείο, με τον συγκινημένο Ινιέστα να είναι το τιμώμενο πρόσωπο.

Το μενού περιελάμβανε μετάβαση σε διώροφο ανοιχτό λεωφορείο και βόλτα στους δρόμους της Βαρκελώνης όπου γνώρισαν την αποθέωση από χιλιάδες συγκεντρωμένους οπαδούς της "Μπάρσα", με όλους τους παίκτες να απολαμβάνουν τις ξεχωριστές αυτές ποδοσφαιρικές παραστάσεις και τον Αντρές Ινιέστα να ρουφάει κάθε στιγμή από την τελευταία του φιέστα με τους "μπλαουγκράνα".

Ως γνωστόν, η εμβληματική φυσιογνωμία της Μπαρτσελόνα έχει ανακοινώσει την απόφασή του να φύγει εκτός Ευρώπης τη νέα σεζόν για να ολοκληρώσει την καριέρα του, με το video από τα επινίκια όπου κάνει το σήμα της νίκης αγκαλιά με τον Μέσι και ανάμεσα στα δύο φετινά τρόπαια να είναι συλλεκτικό...

