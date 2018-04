Ο Μάτα θύμισε σ' όλους (μας) πώς ακριβώς ήμασταν...

Το Σάββατο ο Χουάν Μάτα έγινε 30 ετών και το... γιόρτασε με μια φωτογραφία στο twitter, η οποία περικλείει στις τέσσερις πλευρές της όλη τη ζωή του! Κι, αναμφίβολα, ένα κομμάτι της δικής μας...

Παιδί που μεγάλωσε στα τέλη των 80s - αρχές των 90s ο Χουάν Μάτα, εκπροσωπεί αυτή ακριβώς τη γενιά.

Τη γενιά των παιδιών που αφορούσαν ασορτί t-shirt και σορτς. Τη γενιά των παιδιών που είχαν (σχεδόν) το ίδιο κούρεμα, αυτό που ο κουρέας σου έκοβε σύριζα το μπροστινό μέρος. Τη γενιά των παιδιών που μεγάλωσαν με μια ξεσκισμένη λευκή μπάλα γεμάτη μπαλώματα. Τη γενιά των παιδιών που μετά τα Σαββατοκύριακα έδιναν ραντεβού στα προαύλια των σχολείων, αφού οι γειτονιές είχαν πλέον γεμίσει αυτοκίνητα, για να παίξουν ποδόσφαιρο.

Ως παιδί αυτής της γενιάς θέλησε να γιορτάσει τα 30 του ο Ισπανός άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η ανάρτησή του, με μια τέτοια κιτρινισμένη φωτογραφία και τη λεζάντα πως "δεν έχουν αλλάξει τόσα πολλά" απ' όταν ήταν 8-10 ετών, συγκέντρωσε χιλιάδες αποκρίσεις (απαντήσεις, retweets, likes).

30 today and not much has changed Thank you all for your birthday messages! pic.twitter.com/Sz4dPeJO9d