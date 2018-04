Μοναδικές στιγμές από τους οπαδούς της Νάπολι (video)

Μοναδικές σκηνές στην αναχώρηση της Νάπολι για την Φλωρεντία, με τους οπαδούς των «παρτονοπέι» να ξεπροβοδίζουν με απίθανο τρόπο την ομάδα τους.

Περίπου 10.000 «τιφόζι» βρέθηκαν στην πλατεία Γκαριμπάλντι και αργότερα στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό ξεπροβοδίζοντας την ομάδα που αύριο Κυριακή παίζει καθοριστικό παιχνίδι τίτλου στην έδρα της Φιορεντίνα.

Την ίδια ώρα, η Νάπολι με ένα παράδοξο τρόπο έχει βαφτεί στα χρώματα της Ίντερ για ένα βράδυ, αφού οι «νερατζούρι» φιλοξενούν το βράδυ την Γιουβέντους και σε περίπτωση που της κόψουν βαθμούς η Νάπολι θα κάνει ακόμα ένα τεράστιο βήμα προς την κατάκτηση του σκουντέτο.

This is brilliant. More than 5.000 Napoli fans at Piazza Garibaldi to encourage the team before they head to Florence #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/MxCFQ0MMh8 — Everything Napoli (@NaplesAndNapoli) April 28, 2018

The Central Station was pretty much crowded of Napoli fans encouraging the team before they headed to Florence today #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/mm5PL70Gkz — Everything Napoli (@NaplesAndNapoli) April 28, 2018