Κι όμως, ο Σαλάχ έχασε το... άχαστο! (video)

Απίστευτη χαμένη ευκαιρία από τον Μοχάμεντ Σαλάχ, ο οποίος πέταξε μια μοναδική στιγμή για να βάλει τη Λίβερπουλ μπροστά στο σκορ και να σπάσει το ρεκόρ τερμάτων στην Premier League μέσα σε μια σεζόν.

Ο Αιγύπτιος άσος τη φετινή σεζόν βάζει τα πάντα, συνεπώς η τεράστια χαμένη ευκαιρία του στο ματς με τη Στόουκ είναι από αυτά που βλέπεις και δεν τα... πιστεύεις! Ο Σαλάχ βγήκε τετ-α-τετ, κάνοντας ένα εντυπωσιακό σπριντ με την μπάλα, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει.

Παράλληλα έχασε και την ευκαιρία να σπάσει το ρεκόρ τερμάτων στην Premier League μέσα σε μια σεζόν με 32 γκολ! Αξίζει να σημειωθεί ότι το σκορ πάνω αριστερά άλλαξε για μερικά δευτερόλεπτα, καθώς όλοι νόμισαν πως η μπάλα είχε καταλήξει στα δίχτυα!

When you are so good that @NBCSportsSoccer puts the score up before you even finish....



Then you miss.... #Salah#LIVvsSTK #Liverpool #Stoke pic.twitter.com/5eBTCwnGTU