Μαγική νύχτα μπροστά σε 60 χιλιάδες ΑΕΚτζήδες!

Σε μια ανεπανάληπτη «κιτρινόμαυρη» γιορτή στο ΟΑΚΑ η ΑΕΚ κέρδισε 2-0 τον Λεβαδειακό, έστειλε στα ουράνια 60.000 φίλους της και πλέον περιμένει καρτερικά την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων!



Την μαγική βραδιά που ο κόσμος της περίμενε 24 ολόκληρα χρόνια έζησε η ΑΕΚ απόψε στο ΟΑΚΑ. Μπροστά σε περίπου 60.000 οπαδούς της, η Ένωση κέρδισε εύκολα με 2-0 τον Λεβαδειακό και εξασφάλισε μαθηματικά την κατάκτηση του πρωταθλήματος με την βαθμολογία όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα και εν αναμονή της απόφασης της Επιτροπής Εφέσεων, με τον Μανόλο Χιμένεθ και τους ποδοσφαιριστές του να πανηγυρίζουν μετά τη λήξη υπό τους ήχους του We Are The Champions και να κάνουν γύρο του θριάμβου, γνωρίζοντας την αποθέωση.



Οι Κιτρινόμαυροι έδειξαν από την αρχή του ματς της αποφασιστικότητά τους για να πετύχουν το στόχο τους, πέτυχαν δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο με τον Τάσο Μπακασέτα και στη συνέχεια απλά διαχειρίστηκαν το παιχνίδι, την ίδια ώρα που στην εξέδρα οι φίλοι της ομάδας είχαν στήσει ένα τρελό πάρτι, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά και του κυπέλλου, το οποίο η ΑΕΚ θα διεκδικήσει στον τελικό της 12ης Μαϊου απέναντι στον ΠΑΟΚ.

Η ΑΕΚ έψαξε το γκολ που θα της έλυνε τα πόδια από το ξεκίνημα του αγώνα. Ο Μπακασέτας απείλησε μόλις στο 38ο δευτερόλεπτο για να ακολουθήσουν οι ευκαιρίες των Λιβάγια (2’) και Γιακουμάκη (10’).



Η πίεση των γηπεδούχων ανταμείφθηκε στο 12’: Στο γύρισμα του Λόπες, η μπάλα βρήκε το χέρι του Νιάσε κι ο διαιτητής Τζήλος έδειξε την άσπρη βούλα, για το 1-0 από τον Μπακασέτα. Τρία λεπτά αργότερα το σουτ του Γιακουμάκη δεν βρήκε στόχο για να ακολουθήσει ένα καλό διάστημα για τον Λεβαδειακό.



Από το 19’ ως το 26’ οι φιλοξενούμενοι απείλησαν με τους Πέτρο Γιακουμάκη, Μητρόπουλο και Σαβαντόγκο ωστόσο δεν κινδύνεψε ιδιαίτερα η εστία του Μπάρκα. Η «Ένωση» ανέλαβε ξανά τα ηνία και είχε δοκάρι στο ημίωρο, καθώς στην προσπάθεια του Λόπες, ο Αντιλέχου παραλίγο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του στην προσπάθεια να απομακρύνει.



Τελικά, το 2-0 ήρθε στο 33’, όταν από συνδυασμό των Μπακάκη-Λιβάγια-Γιακουμάκη η μπάλα στρώθηκε στον Μπακασέτα που με σουτ εκτός περιοχής νίκησε τον Επασί για δεύτερη φορά!



Το δεύτερο ημίχρονο ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα. Ένα σουτ του Νιάσε που πέρασε έξω στο 57’ κι ένα του Τσιαμπούρη που μπλόκαρε ο Μπάρκας στο 62’ ήταν ό,τι καλύτερο από πλευράς Λεβαδειακού. Η ΑΕΚ απείλησε με τη κεφαλιά του Γιακουμάκη από το κόρνερ του Γκάλο σο 62’ενώ το ΟΑΚΑ σείστηκε στο 83’ όταν πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ο αρχηγός Πέτρος Μάνταλος, έπειτα από απουσία περίπου έξι μηνών!



Θα μπορούσε να χρεωθεί και ασίστ στον Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο – που επίσης αποθεώθηκε – αλλά ο τελευταίος πέφτοντας σούταρε ψηλά στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, με το 2-0 να μένει μέχρι τέλους και τους παίκτες του Μανόλο Χιμένεθ να γνωρίζουν την αποθέωση από τους περίπου 60.000 φίλους της που ζήτησαν επίμονα το νταμπλ (ο τελικός Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένος για τις 12 Μαΐου).