Άνοιξαν το κεφάλι του προπονητή με καρέκλα! (vid & pics)

Ο προπονητής της Μπεσίκτας, Σενιόλ Γκιουνές, δέχθηκε αντικείμενο στο κεφάλι στο εκτός έδρας με την Φενέρ και ο αγώνας Κυπέλλου διακόπηκε.

Ο Πέπε προσπάθησε να κόψει την καριέρα αντιπάλου στον αγωνιστικό χώρο, όμως στη συνέχεια οι σκηνές ροκ είχαν σαν άτυχο πρωταγωνιστή τον προπονητή της Μπεσίκτας, Σενιόλ Γκιουνές, ο οποίος δέχθηκε καρέκλα στο κεφάλι και έκανε πέντε ράμματα στο κεφάλι, όπως μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες.

Fenerbahce fans throw the chair to Beşiktaş's coach Şenol Güneş.. That is Football Terorism..!!! pic.twitter.com/5nDGdmnPck