Πάει για γκολφ ο Γουαρδιόλα, δεν βλέπει τη Γιουνάιτεντ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αντιμετωπίζει σήμερα τη Γουέστ Μπρομ και αν χάσει η Μάντσεστερ Σίτι στέφεται πρωταθλήτρια, αλλά ο Πεπ Γκουαρδιόλα δεν... καίγεται να δει το παιχνίδι.

Οι «Πολίτες» επικράτησαν το βράδυ του Σαββάτου με 3-1 της Τότεναμ στο «Γουέμπλεϊ» και πλέον θα κατακτήσουν τον τίτλο στην Πρέμιερ Λιγκ είτε απόψε είτε την προσεχή Τετάρτη.

Θα περίμενε, λοιπόν, κάποιος ότι ο Ισπανός τεχνικός θα ήταν... καρφωμένος στην τηλεόρασή του για να παρακολουθήσει το παιχνίδι των «κόκκινων διαβόλων» περιμένοντας την ήττα τους για να πανηγυρίσει.

Αμ δε! Ο Γκουαρδιόλα ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να δει το παιχνίδι, καθώς έχει καλύτερα πράγματα να κάνει.

Συγκεκριμένα θα αφιερώσει χρόνο στην οικογένειά του και θα πάει για γκολφ με τον γιο του...

Man City will win the Premier League title if West Brom beat Man United today.



But Pep Guardiola has better things to do... pic.twitter.com/e2BfeHuTJN