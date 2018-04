Το μήνυμα της Ρόμα στον... παλιόφιλο Σαλάχ (vid)

Μήνυμα στον Μοχάμεντ Σαλάχ έστειλε η Ρόμα λίγα λεπτά μετά την κλήρωση των ημιτελικών του Τσάμπιονς Λιγκ.

Ο Αιγύπτιος, ο οποίος κάνει φέτος εντυπωσιακή σεζόν, θα βρεθεί αντίπαλος με την πρώην ομάδα του, για μια θέση στον τελικό της κορυφαίας, ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

«Θα είμαστε αντίπαλοι για 180', αλλά ό,τι κι αν συμβεί, θα παραμείνουμε φίλοι για μια ζωή. Ανυπομονούμε να σε ξαναδούμε, Μοχάμεντ Σαλάχ», ήταν το μήνυμα που έστειλαν οι «τζιαλορόσι» στα social media.

We’ll be opponents for 180 minutes, but whatever happens we’ll remain friends for life. Looking forward to seeing you again, @22mosalah! #ASRoma #UCL #RomaLiverpool pic.twitter.com/eo0Rm4VWW9