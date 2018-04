Aπίθανο βίντεο: Έτσι προσπάθησαν να σαμποτάρουν τον Ρονάλτο

Η Ρεάλ Μαδρίτης έχει κερδίσει πέναλτι στο 93ο λεπτό της ρεβάνς με τη Γιουβέντους στα προημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ και ο Κριστιάνο Ρονάλντο ετοιμάζεται να το εκτελέσει.

Tην ώρα που ο Πορτογάλος σούπερ σταρ των Μαδριλένων στήνει την μπάλα στην άσπρη βούλα, οι παίκτες των «μπιανκονέρι» προσπαθούν να τον... σαμποτάρουν!

Πώς; Άλλοι του μιλούν για να του αποσπάσουν την προσοχή, άλλοι σκάβουν με τα πόδια τους το σημείο της άσπρης βούλας!

Ο Ρονάλντο έμεινε ατάραχος, σχεδόν... ψυχρός και στο μυαλό του είχε μόνο πως θα «στείλει» την ομάδα του στα ημιτελικά. Και τα κατάφερε!

Δείτε τι συνέβη:

This is incredible. Look how many times Juventus’ players attempt to put Cristiano Ronaldo off and damage the penalty spot.



He doesn’t react until he’s running off after winning the game.pic.twitter.com/EwikM77Qpe