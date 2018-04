ΕΠΙΚΟ tweet της Ρόμα: "Σε 9 μήνες θα πουλάμε από αυτά"

Λίγες ώρες μετά από τον θρίαμβο επί της Μπαρτσελόνα και την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League, η Ρόμα έκανε το καλύτερο tweet που θα δεις σήμερα.



Η Ρόμα πέτυχε το βράδυ της Τρίτης (10/4) ένα ποδοσφαιρικό θαύμα, με μεγάλο πρωταγωνιστή έναν Έλληνα. Ο Κώστας Μανωλάς, με γκολ στο 82', έκανε το 3-0 για τους "τζαλορόσι" κόντρα στην Μπαρτσελόνα και χάρισε στην ομάδα του την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League.



Λίγες ώρες μετά τον θρίαμβο των Ιταλών, ο διαχειριστής των social media της ομάδας του Nτι Φραντσέσκο έκανε το καλύτερο tweet για όσα έγιναν στο "Olimpico". Πολύ απλά προέβλεψε... baby boom στη Ρώμη σε περίπου 9 μήνες από τώρα!



"Μπορεί να πουλάμε μερικά από αυτά σε 9 μήνες", ήταν το χαρακτηριστικό "τιτίβισμα" της Ρόμα.

We might be selling a few of these in 9 months pic.twitter.com/GMlQt9uhuE