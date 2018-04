Το γκολ του Μανωλά που αποτέλειωσε την Μπαρτσελόνα! (video)

Χαμός στο Ολίμπικο με τον Κώστα Μανωλά να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της Μπάρτσα για το 3-0!



Ο Κώστας Μανωλάς στο 82΄ με κεφαλιά κάνει το 3-0 για την Ρόμα απέναντι στην Μπαρτσελόνα και ξεσηκώνει το Ολίμπικο!

Αποκλεισμός ΣΟΚ για Μπαρτσελόνα με πρωταγωνιστή τον Μανωλά

Superb header from Manolas to send Barcelona out of the #ucl #RomaBarça pic.twitter.com/MLeaPljhKF