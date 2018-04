Επικό τρολάρισμα Μπεγερίν - Εζίλ! (pics)

Καλό είναι το κλίμα στην Άρσεναλ μετά τη δύσκολη νίκη επί της Στόουκ και αυτό βγήκε προς τα έξω και στα social media, με τους Μπεγερίν και Οζίλ να... τρολάρουν ο ένας τον άλλο!

Την αρχή έκανε ο Μπεγερίν, ο οποίος ανέβασε μια φωτογραφία του κρατώντας ένα κοστούμι από ακριβό οίκο μόδας, ο οποίος αποτελεί χορηγό της Άρσεναλ και έγραψε: «Όταν ο Μεσούτ Οζίλ περπατά στα αποδυτήρια».

We both know you have no eyes for anything but your precious hair in the dressing room Just kidding! Love you too bro https://t.co/MS7UZcD9Yl