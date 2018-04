Τον... πήρε ο ύπνος και η ομάδα του έχασε στο 94’! (vid)

Ένας αμυντικός της Γουόκινγκ έκανε απίθανη γκάφα στην αναμέτρηση με την Μάκλσφιλντ και η ομάδα του ηττήθηκε με 3-2 στο 94’.

Σε μία από τις παράξενες στιγμές της σεζόν, στην πέμπτη κατηγορία της Αγγλίας, η Γουόκινγκ ηττήθηκε από την Μάκλσφιλντ με 3-2 στο 94’ επειδή ένας αμυντικός της... κοιμήθηκε! Για την ακρίβεια πίστεψε ότι η φάση είχε τελειώσει, σταμάτησε, πιάνοντας το κεφάλι του μόνο και μόνο για να καταλάβει την γκάφα που έκανε, όταν κατάλαβε τι συνέβη.

Never turn your back on the game



This Woking defender could have been the hero... pic.twitter.com/bZGXV2nHvT