Δεν μέτρησε το γκολ της χρονιάς από Σταφυλίδη! (vid)

Ο Κώστας Σταφυλίδης με ένα απίθανο εναέριο βολέ πέτυχε το ομορφότερο γκολ της καριέρας του, όμως προηγουμένως είχε υποδειχθεί (λανθασμένα) σε θέση οφσάιντ!

Σε μία απίθανη φάση πρωταγωνίστησε ο Κώστας Σταφυλίδης, ο οποίος στερήθηκε ένα μαγικό πραγματικά γκολ! Ο αριστερός μπακ της Στόουκ υποδείχθηκε λανθασμένα σε θέση οφσάιντ, όμως συνέχισε την φάση κι έπιασε ένα φανταστικό εναέριο βολέ που καρφώθηκε στο απέναντι πλαϊνό δίχτυ! Ένα απίθανο γκολ, που όμως δεν μέτρησε ποτέ!

Offsides....?!? My κωλό.. wonder strike from Stafylidis on the half volley. #GREvEGY #EthnikiOmada pic.twitter.com/KGqDgQI8Bq