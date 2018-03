Λαοθάλασσα από 54.000 οπαδούς στο "Άνφιλντ! (Video)

Kvarme with the 10th and final goal of the afternoon...and what a strike it was! #LFCFCBLegends pic.twitter.com/c45nBKnYCX — Liverpool FC (@LFC) March 24, 2018

Tα γήπεδα της Premier League γεμίζουν ακόμα και σε ματς παλαιμάχων, με το τελευταίο παράδειγμα το Λίβερπουλ-Μπάγερν!

We're back under way at Anfield. The final score could be anything here today, any predictions?!



Watch #LFCFCBLegends live and free → https://t.co/hfHo5jlnU7 pic.twitter.com/DwLhFG2UZE — Liverpool FC (@LFC) March 24, 2018

Πώς έγινε αυτό; Τελευταίο παράδειγμα η διεξαγωγή φιλικού το Σάββατο (24/3) μεταξύ θρυλικών μορφών της Λίβερπουλ και της Μπάγερν Μονάχου στις τρεις τελευταίες δεκαετίες, με 54.000 κόσμο να κατακλύζουν κάθε γωνιά του "Άνφιλντ" για να χειροκροτήσουν παίκτες που έγραψαν χρυσές σελίδες δόξας με τη φανέλα των δύο ιστορικών συλλόγών.



Στα αξιοσημείωτα η παρουσία στο χορτάρι του ιστορικού αρχηγού Τζέραρντ και του Κάραγκερ των 737 συμμετοχών με την κόκκινη φανέλα, καθώς επίσης και η επιλογή του Τσάμπι Αλόνσο να αγωνιστεί για ένα ημίχρονο με την Λίβερπουλ και ένα με την Μπάγερν, με τα έσοδα από το συγκεκριμένο ματς να ξεπερνούν το 1.000.000 λίρες και να διατίθενται για το φιλανθρωπικό ίδρυμα που έχει φτιάξει η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ.



Για την ιστορία ο αγώνας έληξε χωρίς νικητή αλλά με κερδισμένο το κοινό αφού είδε συνολικά 10 γκολ, πέντε από κάθε ομάδα. Τα γκολ για τους Άγγλους οι Κάουτ (5), Όουεν (9'), Φάουλερ (17', 45') και Κβάρμε (88') και για τους Γερμανούς οι Τόνι (20'), Ζίκλερ (23' 33') , Σέρχιο (30') και Αλόνσο (73').

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ:



ΘΡΥΛΟΙ ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ: Ντούντεκ (Τζέιμς), ΜακΑτίρ (Κβάρμε), Άγκερ, Κάραγκερ, Ρίισε (Μπαμπ), ΜακΜάναμαν (Μπέργκερ), Τζέραρντ, Φάουλερ (Γκαρσία), Όουεν (Σμίτσερ Ρας (Όλντριτζ), Αλόνσο (Χάμαν (ΜακΆλιστερ), Κάιτ



ΘΡΥΛΟΙ ΜΠΑΓΕΡΝ ΜΟΝΑΧΟΥ: Μπουτ (Γκοσποντάρεκ), Ζε Ρομπέρτο, Ντεμιτσέλις, Λιζαραζού, Ματέους (Πφλούγκλερ), Τάρνατ (Αλόνσο), Ζίκλερ, Σέρχιο (Μισίμοβιτς), Μακάι (Οτλ), Έλμπερ, Τόνι (Ζίμερμαν)