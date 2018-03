«Γιόχαν Κρόιφ είσαι πάντα στη μνήμη μας» (pic)

Η Μπαρτσελόνα θυμήθηκε τον θρύλο Γιόχαν Κρόιφ που πριν από δύο χρόνια έφυγε από τη ζωή...

Με μήνυμά της στα social media, η Μπαρτσελόνα θυμήθηκε τον τεράστιο Γιόχαν Κρόιφ, τον «Ιπτάμενο Ολλανδό», ο οποίος πριν από δύο χρόνια έφυγε από τη ζωή.

«Δύο χρόνια χωρίς τον Γιόχαν Κρόιφ. Πάντα στη μνήμη μας», έγραψε στα μέσα κοικνωνικής δικτύωσης η Μπαρτσελόνα.

Two years without @JohanCruyff

Always in our memory pic.twitter.com/njQbfDvGz9