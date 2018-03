"Τρομοκρατεί" η φωτογραφία του τραυματισμού του Κέιν (pic)

Δυσάρεστα νέα για την Τότεναμ και την εθνική Αγγλίας μετά τον τραυματισμό του Χάρι Κέιν. Τρομάζει η φωτογραφία που "έπιασε" τον αστράγαλο του επιθετικού να... διπλώνει.

Στο ματς με την Μπόρνμουθ οι οπαδοί της Τότεναμ δεν χάρηκαν το τελικό 4-1...

Ο λόγος διότι τραυματίστηκε και πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου στο 34' ο "μπόμπερ" της ομάδας του Ποτσετίνο, Χάρι Κέιν.

Ο Άγγλος φορ χτύπησε στη "μάχη" του με τον γκολκίπερ των αντιπάλων. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πόσο κακό είναι αυτό που έπαθε ο Κέιν, ωστόσο όπως θα δείτε στη φωτογραφία που ακολουθεί η στιγμή... τρομάζει!

Mauricio Pochettino confirms Harry Kane's ankle injury is similar to the one that kept him out for two months last season #BOUTOT https://t.co/Ru1hDmorCu pic.twitter.com/2fnfciXDOW