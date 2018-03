Boυρκωμένος ο Κόντε για Αστόρι (video)

Συγκλονισμένος από τον θάνατο του Ντάβιντ Αστόρι, ο Αντόνιο Κόντε με δυσκολία συγκράτησε τα δάκρυά του.

Ο προπονητής της Τσέλσι κλήθηκε να κάνει δηλώσεις μετά το παιχνίδι πρωταθλήματος με τη Μάντσεστερ Σίτι και ρωτήθηκε για τον αιφνίδιο χαμό του αρχηγού της Φιορεντίνα, τον οποίο είχε παίκτη στην εθνική ομάδα της Ιταλίας.

Ο Κόντε δεν έκρυψε τη συγκίνησή του και με τρεμάμενη φωνή είπε:

«Τον είχα στην εθνική ομάδα. Είμαι σοκαρισμένος. Δεν υπάρχουν λόγια για να μιλήσω γι' αυτή την τραγωδία. Ήταν ένας φανταστικός άνθρωπος, ένας σπουδαίος παίκτης, αλλά κυρίως ένας υπέροχος άνθρωπος. Στέκομαι στο πλευρό της οικογένειάς του, ήταν μόλις 31 χρόνων.

WATCH: Antonio Conte's touching tribute to Fiorentina captain, Davide Astori, who he managed when with the national team. pic.twitter.com/UhYTqrV0UB