Απίστευτο δημόσιο αυτομαστίγωμα Τσεχ!

Με ένα εντυπωσιακό Tweet, ο Πετρ Τσεχ ανέλαβε ολοκληρωτικά την ευθύνη για την εκτός έδρας ήττα της Άρσεναλ από την Μπράιτον με 2-1.

Με ένα αντρίκιο τρόπο, ο Πετρ Τσεχ με δημόσια τοποθέτηση στο Twitter ανέλαβε εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη για την εκτός έδρας ήττα της Άρσεναλ με την Μπράιτον με 2-1. Αναλυτικά το απίστευτο Tweet του Τσέχου τερματοφύλακα: «Αν θέλεις να κερδίσεις ένα τέτοιο εκτός έδρας παιχνίδι στην καλύτερη λίγκα του κόσμου, ο τερματοφύλακας σου δεν γίνεται να δέχεται δύο γκολ, όπως αυτά που δέχθηκα εγώ σήμερα. Απλώς δεν γίνεται! Η ομάδα πολέμησε σκληρά, αλλά η ζημιά είχε γίνει!»

If you want to win a game away of home in the best league in the world your GK can’t concede 2 goals like I did today ... it’s simply not possible ... The team fought back but the damage was done .