Τραυμάτισε αντίπαλο με... ντρίμπλα (video)

Τα χορευτικά του Βινίσιους Τζούνιορ που ανήκει στη Ρεάλ Μαδρίτης και αγωνίζεται στη Φλαμένγκο άφησαν... τραυματία έναν παίκτη της Μποαβίστα.

Η Φλαμένγκο επικράτησε με 2-0 της Μποαβίστα και κατέκτησε το Κύπελλο Γκουαναμπάρα με τον Βινίσιους Τζούνιορ να κάνει... όργια.

Εκτός από το γκολ που σημείωσε, το νέο αστεράκι της Ρεάλ Μαδρίτης, που παραμένει με τη μορφή δανεισμού στη Φλαμένγκο, ξάπλωσε στο έδαφος παίκτη της αντιπάλου, ο οποίος μάλιστα τραυματίστηκε. Όχι δεν τον χτύπησε... Απλά τον ντρίμπλαρε!

Vai ver por isso que tem comentarista que não gosta do Drible, jogador do Boavista, Kadu, se machucou sozinho no drible pic.twitter.com/lCE7Xbdc9n