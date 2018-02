Πανηγύρισε ο βοηθός το πέναλτι της Τότεναμ; (video)

Η περίεργη αντίδραση του βοηθού που συμβουλεύτηκε ο ρέφερι πριν δώσει το πέναλτι με το οποίο η Τότεναμ έσωσε τον βαθμό στην έδρα της Λίβερπουλ.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει στα social Media η αντίδραση του βοηθού λίγα δευτερόλεπτα μετά το δεύτερο πέναλτι που πήρε η Τότεναμ και ισοφάρισε τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ».

Did he just celebrate giving a pen? pic.twitter.com/fGQpY3xOV6