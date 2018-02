Έξαλλος ο Ρονάλντο με τον κάμεραμαν (video)

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, λίγα δευτερόλεπτα αφότου έγινε αλλαγή στο Λεβάντε - Ρεάλ Μαδρίτης, τα έβαλε με τον κάμεραμαν, ζητώντας επανειλημμένα και σε έντονο ύφος να μην δείχνει τον ίδιο, αλλά τον αγώνα!

H Ρεάλ Μαδρίτης υπέστη νέο... στραπάτσο, αφού αναδείχθηκε ισόπαλη (2-2) με τη Λεβάντε στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της La Liga, με τον Τζαμπάολο Πατσίνι να ισοφαρίζει ένα λεπτό πριν τη συμπλήρωση του 90λεπτου, κάνοντας ονειρικό ντεμπούτο με τη φανέλα των Βαλενθιάνων.

Η ατμόσφαιρα ήταν ήδη ηλεκτρισμένη στο "Ciutat de Valencia", αφού λίγα δευτερόλεπτα αφότου έγινε αλλαγή και συγκεκριμένα στο 84ο λεπτό, ο Κριστιάνο Ρονάλντο ζήτησε σε έντονο ύφος απ' τον κάμεραμαν, που είχε στρέψει την κάμερα πάνω του, να δείξει την εξέλιξη του παιχνιδιού κι όχι τον ίδιο.

Δείτε το στιγμιότυπο:

Ronaldo to cameraman: Don't show me, show the match

(Credits: @iiAboodista )pic.twitter.com/JRWLopS5Rl