Ανακοίνωσε Λούκας Μόουρα η Τότεναμ!

Η Τότεναμ ανακοίνωσε επισήμως την απόκτηση του Λούκας Μόουρα από την Παρί Σεν Ζερμέν, έναντι 25 εκατομμυρίων λιρών, με ένα εξαιρετικά πρωτότυπο βίντεο!

Δείτε την... υποδοχή του 25χρονου Βραζιλιάνου διεθνούς μεσοεπιθετικού από τους νέους του συμπαίκτες στους «Πετεινούς» του Λονδίνου:

We are delighted to announce the signing of @LucasMoura7 from Paris Saint-Germain!



Lucas has signed a contract until 2023 and will wear the number 27 shirt. #BemVindoLucas pic.twitter.com/DG0oWDWf5X