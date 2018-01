Ο Μίνα πάτησε ξυπόλητος στο "Καμπ Νόου" (video)

Ο Γέρι Μίνα, ο νέος στόπερ της Μπαρτσελόνα, έβγαλε τα παπούτσια και τις κάλτσες του προτού πατήσει τον αγωνιστικό χώρο του "Καμπ Νόου" στην παρουσίασή του (video).

Μία... διαφορετική παρουσίαση επιφύλασσε ο Γέρι Μίνα στους δημοσιογράφους και το κοινό που περίμενε το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Μπαρτσελόνα.

Ο Κολομβιανός κεντρικός αμυντικός δεν... τόλμησε να περπατήσει στον αγωνιστικό χώρο με τα παπούτσια. Αντιθέτως, όταν έφτασε στη γραμμή του πλαγίου, κοντοστάθηκε, τα έβγαλε μαζί με τις κάλτσες και μόνο τότε μπήκε μέσα.

Μάλιστα, σήκωσε τα χέρια στον ουρανό, κάνοντας μία μικρή δέηση στα θεία.

Savouring those first Camp Nou steps!

Yerry Mina explains his barefoot tradition: https://t.co/6ot6hDN1Oz

#BeBarça #ForçaBarça pic.twitter.com/5UD0dqV89A