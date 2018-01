Ανακοίνωσε Όσκαρ Γκαρθία

H ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Όσκαρ Γκαρθία, ο οποίος διαδέχεται τον Τάκη Λεμονή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Προπονητής του Ολυμπιακού είναι κι επίσημα ο Όσκαρ Γκαρθία. Οι "ερυθρόλευκοι" ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Ισπανό προπονητή, ο οποίος διαδέχεται τον Τάκη Λεμονή στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

ΤΟ WHO IS WHO ΤΟΥ ΟΣΚΑΡ ΓΚΑΡΘΙΑ

O 44χρονος τεχνικός είναι παιδί της Καταλωνίας, γεννημένος στο Σαμπαντέλ και ξεκίνησε να κλωτσάει το τόπι στις Ακαδημίες της Μπαρτσελόνα. Αγωνίστηκε στην πρώτη ομάδα από το 1993 έως το 1999, ενώ φόρεσε και τη φανέλα των Αλαμπαθέτε, Βαλένθια, Εσπανιόλ, Γέιδα. Η θέση του ήταν αυτή του μεσοεπιθετικού και το 2005 σταμάτησε την καριέρα του μετά από 274 εμφανίσεις και 57 γκολ. Ήταν διεθνής με όλες τις μικρές εθνικές ομάδες της "furja roja".

Η προπονητική του διαδρομή ξεκίνησε από την εθνική Καταλωνίας, ως μέλος του τεχνικού επιτελείου και ο ίδιος έχει πει πως Γιόχαν Κρόιφ και οι ιδέες του τον επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό όσον αφορά στην προπονητική φιλοσοφία του. Ως παίκτης δούλεψε τόσο με τον Γιόχαν Κρόιφ όσο και τον Λουίς Φαν Χάαλ στην Μπαρτσελόνα.

Την περίοδο 2010 - 2012 εργάστηκε στην Ακαδημία της Μπαρτσελόνα, τη σεζόν 2012-2013 πήγε στο Ισραήλ για να οδηγήσει στον τίτλο την Μακάμπι Τελ-Αβίβ και ακολούθησε η εμπειρία του στην Αγγλία, όταν τη σεζόν 2013-2014 έφτασε με τη Μπράιτον μέχρι τα ημιτελικά των play-offs ανόδου στη Championship και τον αποκλεισμό ακολούθησε η παραίτηση του.

Είχε ένα πέρασμα από την Γουότφορντ και τον Δεκέμβρη του 2015 πήγε στην Αυστρία για λογαριασμό της Ζάλτσμπουργκ, με την οποία κατέκτησε δύο συνεχόμενα νταμπλ. Το Νοέμβρη του 2017 απολύθηκε από τη Σεντ-Ετιέν, μετά την εντός έδρας συντριβή (0-5) από την Λιόν.

"Είμαι εμμονικός με την επίθεση, μου αρέσει να βλέπω την ομάδα μου να παίζει επιθετικά και θέλω οι παίκτες μου να έχουν την μπάλα στα πόδια τους όσο γίνεται περισσότερο. Αν μια ομάδα έχει κατοχή, τότε μπορεί να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για να σκοράρει. Αυτό έχω στο μυαλό μου, αυτή είναι η σκέψη μου για το ποδόσφαιρο", είναι η φιλοσοφία του 44χρονου στο χορτάρι, όπου συνήθως παρατάσσει τις ομάδες του σε σύστημα 4-3-3 και εναλλακτικά σε 4-4-2.