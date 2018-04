Οι μικροί της Κόλτσεστερ έγιναν... μούσκεμα! (vid)

Ένα λαθάκι στα ποτιστικά έκανε μούσκεμα την ομάδα κάτω των 11 ετών της Κόλτσεστερ πριν από το εντός έδρας παιχνίδι της πρώτης ομάδας με τη Νοτς Κάουντι για τη League 2.

Την ώρα που οι πιτσιρικάδες περνούσαν μπροστά από τους πάγκους και χαιρετούσαν τον κόσμο, τα ποτιστικά άνοιξαν με μεγάλη δύναμη και κάποιοι παρασύρθηκαν από το νερό!

This is an absolute classic! The chaos that ensues after a sprinkler goes off on the Colchester U11s pic.twitter.com/7VyaySRFq8