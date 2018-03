Δεν φαντάζεστε με τι αυτοκίνητο πήγε στην προπόνηση ο Ζλάταν

Ο Ζλάταν Ιμπραχίμοβιτς άφησε το αγαπημένο του αυτοκίνητο σπίτι και έφτασε με στιλ και... ταχύτητα στο προπονητικό κέντρο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ .

Ζλάταν είναι, ό,τι θέλει κάνει. Ο 36χρονος Σουηδός σταρ είπε να αφήσει σπίτι το Volvo 4X4 με το οποίο συνηθίζει να κάνει τις μετακινήσεις του και τους... τρέλανε όλους με το όχημα που επέλεξε για να φτάσει στο προπονητικό κέντρο της Γιουνάιτεντ.

Ο Ιμπραχίμοβιτς λοιπόν εμφανίστηκε με μία Porsche 911 Turbo, το κόστος της οποίας υπολογίζεται στα περίπου 250.000 ευρώ.

Στιλ και... ταχύτητα επέλεξε ο φορ του Μουρίνιο.

Δείτε τον:

Zlatan Ibrahimovic arrives at Carrington in his Porsche 911. #mufc [Sun] pic.twitter.com/ups4uP9PMt