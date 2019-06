Άνετη νίκη του Μαρκέθ

Ο Μαρκ Μαρκέθ πανηγύρισε και στην Βαρκελώνη τη νίκη χάρη στην βοήθεια του Χόρχε Λορένθο.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής ανέβηκε στην πρώτη θέση σχεδόν από το ξεκίνημα, πρωτιά την οποία κράτησε μέχρι το τέλος καθώς οι αντίπαλοι του τέθηκαν νοκ άουτ χάρη στο λάθος του Χόρχε Λορένθο.



Ο Ισπανός αναβάτης, την ώρα που έπαιρνε την στροφή στην πίστα έχασε το έλεγχο της Honda με αποτέλεσμα να σημειώσει πτώση. Σαν να μην έφτανε αυτό, ο έμπειρος αναβάτης πήρε στο «λαιμό» του και τους Ντοβιτσιόζο, Βινιάλες και Ρόσι, κάτι που εκμεταλλεύτηκε και με το παραπάνω ο Μαρκέθ.



Ο Λορένθο πήρε εύκολα την πρωτιά, ενώ πίσω του τερμάτισαν οι Κουαρταραρό και Πετρούτσι. Την δεκάδα συμπλήρωσαν οι Ρινς, Μίλερ, Μιρ, Εσπαργκαρό, Νακαγκάμι, Ραμπάτ και Ζαρκό.

@marcmarquez93 clinches a huge victory in Barcelona!



The result doesn't come close to telling the full story!!! #CatalanGP pic.twitter.com/GCooibIIfE