Κράνος αφιερωμένο στον Λάουντα έκανε ο Φέτελ

Ο Σεμπάστιαν Φέτελ προχώρησε σε μια κίνηση σεβασμού και τιμής προς το πρόσωπο του Νίκι Λάουντα, οποίος δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Στον Κυριακάτικο αγώνα της Φόρμουλα 1 ο Γερμανός οδηγός της Φεράρι θα αγωνιστεί στο γκραν πρι με κράνος που θα αναγράφει το όνομα του Νίκι Λάουντα.Μια ιδιαίτερη κίνηση από τον Φέτελ προς τον τρεις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της F1, ενώ να αναφερθεί επίσης ότι το μονοθέσιο της Μερσεντές θα γράφει ένα ευχαριστήριο μήνυμα και την υπογραφή του Νίκι Λάουντα.

There was a small error in the earlier pic of Sebastian Vettel's Niki Lauda helmet design - @JMD_helmets have supplied an amended image. #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/VjcZYvOJFz