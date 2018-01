Σιγά μην έχανε ο Πετρούνιας

Ούτε σε ψηφοφορίες αμφισβητείται η πρωτιά του Λευτέρη Πετρούνια. Ο χρυσός ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής αναδείχθηκε, αναμενόμενα, κορυφαίος γυμναστής στην Ευρώπη!

Άλλη μία ξεχωριστή στιγμή για την ελληνική γυμναστική, καθώς ο Λευτέρης Πετρούνιας, τις προσπάθειες του οποίου στηρίζει ο Stoiximan.gr, και η ομάδα της Ολυμπιάδας Θρακομακεδόνων επικράτησαν στις τρεις από τις πέντε κατηγορίες των κορυφαίων αθλητών / ομάδων στην Ευρώπη για το 2017.

Ο Πετρούνιας, μάλιστα, κατέκτησε τα δύο εκ των τριών ελληνικών επάθλων. Αρχικά, αναδείχθηκε "Ευρωπαίος Αθλητής της Χρονιάς" με 5.277 ψήφους και ποσοστό 61%, και κατόπιν

συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους (7.798) και το εντυπωσιακό 87%! για την "Κορυφαία Εμφάνιση της Χρονιάς (Outstanding Performance of the Year)".

"Θέλω να ευχαριστήσω την UEG, που είχε την πολύ καλή ιδέα να δημιουργήσει αυτό τον θεσμό και που με πρότεινε ως υποψήφιο σε δύο κατηγορίες. Η θέσπιση των ετήσιων ευρωπαϊκών βραβείων ήταν μία κίνηση που χρειαζόταν το μεγάλο άθλημα της Γυμναστικής, για να αποκτήσει ακόμα ευρύτερη προβολή και για να δοθεί η ευκαιρία στους φιλάθλους να έρθουν πιο κοντά μας. Ελπίζω αυτή η πρωτοβουλία να συνεχιστεί και να γίνεται πιο δυνατή κάθε χρόνο.

Θα ήθελα να απευθύνω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους χιλιάδες φιλάθλους που με στήριξαν και που μου χάρισαν με την ψήφο τους αυτά τα δύο πολύ σπουδαία έπαθλα. Ο κόσμος έδειξε για άλλη μια φορά ότι πιστεύει σε εμένα, ότι με αγαπά πολύ και αναγνωρίζει την αξία όλων των διακρίσεων που έχουμε πετύχει τα τελευταία χρόνια. Η ανταπόκρισή του είναι συγκινητική και με γεμίζει δύναμη για την συνέχεια.

Επιπλέον, θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου στην ομάδα της Ολυμπιάδας Θρακομακεδόνων για τη σπουδαία επιτυχία της, καθώς επίσης και στους υπόλοιπους νικητές, τις νικήτριες και σε όλους τους υποψήφιους αυτών των βραβείων της UEG.

Δεσμεύομαι ότι και μέσα στο 2018 θα προσπαθήσω να φανώ αντάξιος αυτών των διακρίσεων, ώστε να προσφέρω κι άλλες χαρές σε όλους τους ανθρώπους που μου δείχνουν την εκτίμηση και την αγάπη τους", υποστήριξε ο Λευτέρης Πετρούνιας.

Η Ολυμπιάδας Θρακομακεδόνων αναδείχθηκε "Κορυφαία Ομάδα της Χρονιάς (Team of the Year)" με 1.703 ψήφους, (ποσοστό της τάξης του 58%) για τη θριαμβευτική εμφάνιση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα (World Gym For Life Challenge) - κατέκτησαν το "Μπρούνο Γκράντι" με το πρόγραμμα "Τhe Wolves And The Moon" - ενώ αξίζει να τον τονιστεί ότι το πρόγραμμα επιλέχθηκε και από την ΕΟΕ για την Τελετή Παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2018.

"Είμαι πολύ ενθουσιασμένη για την κατάκτηση του τίτλου της καλύτερης ευρωπαϊκής ομάδας. Η Ολυμπιάδα Θρακομακεδόνων πήρε την πρώτη θέση σε δημοφιλία, με μεγάλη ποσοστιαία διαφορά, ανάμεσα σε πολύ δυνατές ομάδες από όλα τα αθλήματα της γυμναστικής. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους φίλους της γυμναστικής που μας τίμησαν με την ψήφο τους και μας χάρισαν αυτή την σπουδαία διάκριση. Σας ευχαριστούμε όλους από καρδιάς για την στήριξη και την αγάπη σας.

Δεν είναι απλώς μία νίκη της Ολυμπιάδας Θρακομακεδόνων και της Ελλάδας, είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο. Είναι μία κατάκτηση της Γυμναστικής για Όλους, η οποία αποκτά τη θέση που της αρμόζει μέσα στα αθλήματα της Γυμναστικής και αποδεικνύει ότι έχει την αγάπη και την αναγνώριση του κόσμου. Θέλω να συγχαρώ όλους τους νικητές της ψηφοφορίας και ιδιαίτερα τον Λευτέρη Πετρούνια, όπως επίσης θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου στην UEG, για την εξαιρετική πρωτοβουλία της να δημιουργήσει αυτά τα βραβεία. Μακάρι να εξελιχθούν σε θεσμό για την ευρωπαϊκή γυμναστική", υποστήριξε η προπονήτρια της ομάδας, Ολυμπία Δραγούνη.