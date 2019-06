Πέρασε στα ημιτελικά ο Φέντερερ

Την πορεία του στα ημιτελικά του Χάλε συνεχίζει ο Ρότζερ Φέντερερ μετά τη νίκη του με 2-1 σετ επί του Ρομπέρτο Μπαουτίστα.

Ο Ελβετός σταρ του τένις πήρε τη νίκη με 6-3, 4-6, 6-4 κερδίζοντας για 9η φορά τον Μπαουτίστα,με τη νίκη να τον στέλει στα ημιτελικά απέναντι στον Ερμπέρ.

Ο Φέντερερ έκανε νωρίς break στο πρώτο σετ και κράτησε το προβάδισμά του, όμως στο δεύτερο ο Μπαουτίστα έκανε το ίδιο και έστειλε το ματς σε καθοριστικό τρίτο σετ. Εκεί, οι δύο αντίπαλο πήγαν χέρι-χέρι μέχρι το 4-4, όμως σε εκείνο το σημείο ο Ελβετός κράτησε το δικό του και έσπασε το σερβίς του 31χρονου αντιπάλου του παίρνοντας μια πρόκριση για την οποία χρειάστηκε να δουλέψει σκληρά.

Ο 38χρονος τενίστας θα έχει την ευκαιρία αν ξεπεράσει το εμπόδιο του Έρμπερ στα ημιτελικά να διεκδικήσει το 10ο του τρόπαιο στο συγκεκριμένο τουρνουά.

