Έχασε από τον "κακό του δαίμονα" ο Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς ηττήθηκε με 2-0 σετ από τον Φέλιξ Αλιασίμ και αποκλείστηκε από την συνέχεια του "Fever-Tree Championships".Σε "κακό του δαίμονα" τείνει να εξελιχθεί ο Καναδός τενίστας στον Τσιτσιπά,μετά την νέα νίκη του με 7-5, 6-2 σε 1 ώρα και 38 λεπτά. Πλέον, ο Αλιασίμ μετράει σε 5 παιχνίδια με αντίπαλο τον Έλληνα τενίστα 5 νίκες, με τις τρεις φορές να είναι σε επίπεδο juniors και τις δύο στο επαγγελματικό tour.

Στο πρώτο σετ ο "Στεφ" δημιούργησε διπλό break point στο τρίτο game, αλλά δεν το εκμεταλλεύτηκε.

Έτσι, οι δύο τενίστες κράτησαν το σερβίς τους μέχρι και το 6-5 υπέρ του Αλιασίμ. Ο Καναδός στο επόμενο game έκανε το break στο σερβίς του Στέφανου Τσιτσιπά και έκλεισε το πρώτο σετ με 7-5.

Στο δεύτερο σετ ο Αλιασίμ έκανε γρήγορο break στο πρώτο service game του Τσιτσιπά, ο Έλληνας τενίστας προσπάθησε να αντιδράσει χωρίς όμως αποτέλεσμα με τον Καναδό να κατακτά το δεύτερο σετ με 6-2.Αυτή ήταν η πέμπτη ήττα του Τσιτσιπά από τον Αλιασίμ σε ισάριθμους αγώνες.

Πλέον, ο Έλληνας τενίστας ετοιμάζεται για τον Γουίμπλεντον το οποίο ξεκινά την 1η Ιουλίου.

The records continue to tumble...@felixtennis defeats top seed Tsitsipas to become the youngest #QueensTennis semi-finalist since 18/yo Hewitt in 1999! pic.twitter.com/1dB9GlfgP6