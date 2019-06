Δεν τα κατάφερε κόντρα στην Οσάκα η Σάκκαρη

Η Οσάκα κέρδισε δύσκολα με 6-1, 4-6, 6-3 την Σάκκαρη στο Μπέρμιγχαμ.

Με ψηλά το... κεφάλι αποκλείστηκε η Μαρία Σάκκαρη από το Νο1 Ναόμι Οσάκα στον 1ο γύρο του Birmingham Classic.

Η Ελληνίδα έχασε με 6-1, 4-6, 6-3 από την Ιαπωνέζα, δείχνοντας πολύ καλά στοιχεία στο παιχνίδι της αλλά πλήρωσε τα λάθη της, ειδικά στο 1ο σετ.

Η Σάκκαρη πήρε σετ από το Νο1 του κόσμου, επέστρεψε αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει το θαύμα που θα ήταν η πρώτη της νίκη κόντρα σε παίκτρια που είναι στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Αυτή ήταν η 2η της ήττα απο Νο1, αφού είχε ηττηθεί με 2-0 σετ από την Κέρμπερ το 2016.

Η νίκη αυτή είναι η 2η της Οσάκα απέναντι στην Σάκκαρη σε 3 παιχνίδια.

Η Σάκκαρη πλέον θα παίξει από τις 24 έως τις 30/6 στο Ίστμπουρν και φυσικά θα ακολουθήσει το Wimbledon.

Με ...πατημένο γκάζι η Ναόμι!

Στο 1ο σετ, η Μαρία Σάκκαρη αρχίζει ιδανικά κερδίζοντας το γκέιμ αλλά στην συνέχεια τα λάθη της και η κλάση της Οσάκα δεν της επέτρεψαν να ελπίζει...

Η Σάκκαρη έχει ευκαιρία για μπρέικ αλλά το κάνει η Οσάκα για το 2-1 και με νέο μπρέικ φτάνει στο 4-1 και στην επικράτηση (6-1) σε 28'.

Η Ελληνίδα έχει 5-0 διπλά λάθη.

Η "απάντηση" της Μαρίας

Στο 2ο η Οσάκα θα προηγηθεί με 1-0 και η Σάκκαρη μετά από ένα σερί 7-0 παίρνει γκέιμ και ισοφαρίσει σε 1-1.

Η Σάκκαρη θα φτάσει στο 2-2 και με μπρέικ θα προηγηθεί (3-2)! Η Οσάκα, μετά από ένα γκέιμ "γίγας", πήρε τον τελευταίο πόντο και ισοφάρισε σε 3-3 με μπρέικ.

Η Ελληνίδα επιστρέφει δυναμικά με μπρέικ (3-4) και θα φτάσει στο 3-5! Η Ιαπωνέζα θα μειώσει σε 4-5 αλλά η Σάκκαρη θα πάρει το σετ!

Διάφορα κλάσης και ψυχολογίας

Στο 3ο σετ η Σάκκαρη ισοφαρίζει σε 1-1 αλλά η Οσάκα θα πάρει και πάλι προβάδισμα.

Το 2-2 έρχεται από την Ελληνίδα. Το 5ο γκέιμ κράτησε σχεδόν 10΄ και ενώ η Σάκκαρη προηγήθηκε με 40-0 και είχε τριπλό μπρέικ ποιντ το έχασε (3-2).

Αυτό που δεν πέτυχε η Σάκκαρη το έκανε η Οσάκα και με μπρέικ θα προηγηθεί με 4-2.

Το 5-2 είναι για την Οσάκα αλλά η Μαρία μειώνει σε 5-3 αλλά η αντίπαλος της κέρδισε το σετ και τον αγώνα.

Το παιχνίδι κράτησε 1.59. Η Σάκκαρη είχε 3-8 διπλά λάθη και η Οσάκα 7-0 άσους. Η Οσάκα είχε 28-16 winners, 23-27 αβίαστα και 94-76 πόντους.

