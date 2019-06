Άνετα με 2-0 κέρδισε η Σάκκαρη

Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο τουρνουά του Νότιγχαμ η Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα τενίστρια κέρδισε το απόγευμα της Τετάρτης στον 1ο γύρο με 6-4, 6-3 την Χέδερ Γουότσον και θα παίξει για τους "8" με την νικήτρια του αγώνα Γιόροβιτς-Πέρεζ.

Ο αγώνας είχε διάρκεια 1.23'. Η Σάκκαρη είχε 7 άσους (1) και 4 διπλά λάθη (2).

Το τουρνουά αν και είναι πριν το Wimbledon και είναι σε γρασίδι η Σάκκαρη λόγω βροχής έπαιξε σε σκληρή επιφάνεια σε κλειστό κορτ.

